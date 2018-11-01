نائب:سنحاسب عبد المهدي بشدة عن اختيار وزرائه

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف سائرون، محمد رشك، الخميس (1 تشرين الثاني 2018)، أن تحالفه سيحاسب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “بشدة” بعد منحه ثقته في اختيار الكابينة الوزارية.ونقلت صحيفة “المدى” عن رشك قوله، إن “عبد المهدي تعرف على الكفاءات من خلال النافذة الالكترونية، ويمكن ان يستفيد من تلك الخبرات في مناصب أخرى كالهيئات والمستشارين ووكلاء الوزراء”.واكد رشك وهو أحد مؤسسي حزب الاستقامة وهو جزء من “سائرون” ان “حزبه أعطى الحرية لاختيار عبد المهدي حكومته، لكنه سيحاسبه بشدة بعد ذلك”.وكان عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون برهان المعموري، قد دعا الأربعاء، 31 تشرين الأول، 2018، الكتل السياسية إلى تخويل رئيس الوزراء لإكمال كابينته الوزارية.وقال المعموري، في بيان ، إن “كتلة سائرون خولت عبد المهدي تسمية من يراه مناسباً لشغل الحقائب الوزارية حرصاً منها على انجاح برنامجه”، لافتاً إلى أن “كتل الحكمة والنصر وبدر حذت حذو كتلة سائرون لمنح رئيس الحكومة الفرصة في اختيار وزراء مستقلين”.وأوضح أن “نجاح عبد المهدي في تمرير كابينته الوزارية بالأغلبية النيابية يلقي على عاتقه مسؤولية كبرى لتحقيق تطلعات أبناء الشعب، إلا أن الرفض الذي جوبه به لتسمية عدد من الوزارات يحتم عليه إعادة النظر في الاختيار”.وحمل المعموري الكتل السياسية المتمسكة بحصصها والتي لم تخول عبد المهدي اختيار وزراءه باستقلالية عنها، “مسؤولية أية اخفاق أو فشل حكومي”، مشددا على “أهمية دعم رئيس الوزراء والمضي قدما بمشروع الإصلاح ومراقبة أداء حكومته وتقييم عملها بحيادية تامة”.