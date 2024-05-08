نائب:سنصوت على موازنة 2024 بسرعة إذا وصلت للبرلمان لغرض التمتع بالعطلة التشريعية

نائب:سنصوت على موازنة 2024 بسرعة إذا وصلت للبرلمان لغرض التمتع بالعطلة التشريعية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت اللجنة القانونية في البرلمان، الأربعاء، المصادقة على جداول موازنة 2024 بجلسة مجلس الوزراء يوم أمس، فيما أكدت انتهاء الفصل التشريعي في 9 أيار الجاري.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، في حديث صحفي، إن “الفصل التشريعي ينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار، والتمديد مرهون بوصول جداول الموازنة من الحكومة التي تأخرت في ارسالها مند خمسة اشهر من بداية السنة الحالية لغاية الآن”.توقع أن “تشهد جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء المصادقة على هذا الجداول وإرسالها الى البرلمان”.وتابع: “نحن ملتزمون قانونا ودستورا بالتصويت عليها بالسرعة الممكنة، وهذه الموازنة هي موازنة بلد ولا يمكن معالجة هذا تأخر الحكومة بتأخر ثاني، وبالنتيجة نخن امام تمديد للفصل في حال ورود الجداول”.وتابع: “من غير الممكن المصادقة عليها خلال اليومين او الثلاثة المتبقية من عمر الفصل، بالتأكيد نحن امام تمديد”، مردفا: “كما يمكن ومع المضي بالعطلة التشريعية وعقد جلسة طارئة وفق الدستور بتقديم طلب من رئاسة المجلس او طلب موقع من خمسين نائب لغرض المصادقة عليها، لان الجداول تحتاج الى جلسة واحدة للتصويت عليها”.وبين “نرجح على الأغلب منح عطلة تشريعية والإبقاء على متى ما وصلت الجداول يتم عقد جلسة طارئة”.ولفت إلى، أن “تأخير ارسال الجداول هو مخالفة للدستور من قبل الحكومة ومخالفة قانونية واضحة وصريحة”.

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