نائب:سيتم تمديد الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد

نائب:سيتم تمديد الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار إسماعيل، فرض عقوبات على سلطة الطيران المدني العراقي نهاية الشهر الجاري.وقال إسماعيل، في حوار متلفز ، ان “العراق تعرض الى حظر جوي عام 1991 ولم يتم رفعه حتى بعد سقوط النظام عام 2003″، لافتا الى ان “الحظر تم رفعه من خطوط الجو العراقية في عام 2009”.واضاف ان “العقوبات على الحظر الجوي عادت الى خطوط الجو العراقي عام 2015 ولم تستطيع سلطة الطيران من رفعها حتى الان”.واشار الى ان “نهاية الشهر الجاري سيتم عقد اجتماع للوكالة الدولية لسلامة الملاحة الجوية الأوروبية ونتوقع انه سيتم تمديد الحظر على الخطوط الجوية العراقية وعلى شركة فلاي بغداد، ومن المحتمل ان تصدر عقوبات على سلطة الطيران المدني”.

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