نائب:شروط حكومة البارزاني في الموازنة غير ممكنة التطبيق

نائب:شروط حكومة البارزاني في الموازنة غير ممكنة التطبيق
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي اسعد البزوني، الاحد، ان الشروط التي وضعتها كردستان في الموازنة والمتعلقة بالصادرات النفطية من دون العودة الى سومو او الحكومة، غير ممكنة التطبيق، لافتا الى ان الحل لهذه الإشكالية يكمن في المرونة والتفاهم بين مختلف الأطراف السياسية.وقال البزوني في حديث صحفي، إن “الموازنة توقفت ليس بسبب نائب كردي بل يمكن اعتبار ذلك إرادة مكون يعد جزء من ائتلاف إدارة الدولة، وعلى الرغم من ذلك فأنه لايعني ان ينضوي الجميع تحت ارادات لاتصب في مصلحة الجماهير بشكل عام”.وأضاف ان “جماهير الوسط والجنوب تعاني من نقص كبير في الخدمات والكثير من المرافق الحيوية، المتعلقة بالمدارس والبنى التحتية والتخصيصات المالية لمختلف المشاريع المتوقفة، حيث ينتظر الجميع في هذه المحافظات تشريع الموازنة”.وبين ان “حكومة الإقليم تطالب بحصتها من الموازنة إضافة الى تحكمها ببيع النفط وايرادات الـ 400 الف برميل المصدرة عبر كردستان دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية او شركة تسويق المنتجات النفطية سومو، وبالتالي فأن هذا الامر غير ممكن، حيث ان الحل يكمن في المرونة والتفاهم من اجل المضي بالموازنة”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *