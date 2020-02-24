نائب:شكوك بعدم إنعقاد جلسة الأربعاء بسبب الخلافات السياسية

نائب:شكوك بعدم إنعقاد جلسة الأربعاء بسبب الخلافات السياسية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الاثنين, عدم حصول جلسة تشاورية المقرر عقدها اليوم بسبب عدم تواجد عدد كاف من النواب واستمرار الخلافات السياسية بشأن تشكيلة الوزارة المقبلة, فيما شكك بحصول اتفاق على عقد الجلسة الاستثنائية الأربعاء المقبل لذات الأسباب.وقال القدو في تصريح  صحفي , ان “عدد النواب المتواجدين في مجلس النواب انفار ولايتعدون عدد الأصابع وهذا يؤشر إلى أن الجلسة التشاورية سوف لن تعقد اليوم”.وأضاف ان “الخلافات والتقاطعات بين رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي مع قوى التحالف الكردستاني وغالبية الكتل السنية في تحالف القوى وبعض من القوى الشيعية مازالت دون التوصل الى حل مما جعلت الموقف اكثر تازما”.وشكك القدو بــ”حصول اتفاق على عقد الجلسة الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل للتصويت على برنامج الحكومة والكابينة الوزارية”. 

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