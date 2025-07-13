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خور عبد الله: سيادة عراقية مهددة باتفاقات مشبوهة ورفض شعبي شامل قد يقلب الطاولة/الجزء الثالث
شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
اين موقع ودور القوى الوطنية في التغيير المنشود في العراق المحتل ؟
أوجلان والكلمة التي أنهت حربا
حقول العراق… بين كنز الذهب الأسود ولهيب التهديدات: هل تنجو استثمارات الأجانب أم يحترق حلم الوطن؟
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نائب إطاري:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
نائب:رفض نيابي لإتفاقية قناة خور عبدالله
مصدر برلماني:حكومة الإقليم لم تلتزم بقانون الموازنة الاتحادية
نائب:شكوى أمام القضاء ضد مجلس الوزراء لعدم إرساله جداول موازنة 2025 للبرلمان
خبير اقتصادي:حكومة السوداني تُكدّس مليارات الدولة في مصارف الخارج والمواطن ما زال يكافح لتأمين أساسيات العيش
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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خبير اقتصادي:حكومة السوداني تُكدّس مليارات الدولة في مصارف الخارج والمواطن ما زال يكافح لتأمين أساسيات العيش
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
نائب يحذر من “جاكوج المشهداني” لبيع قناة خور عبدالله للكويت
إحالة مشروع تحلية مياه البحر في البصرة إلى شركة غير اختصاصية متهمة بالفساد
نائب:لا موازنة لهذا العام للعجز المالي الكبير فيها
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