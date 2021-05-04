نائب:صراع القوى السنّية حول المال والمناصب وليس من أجل مصلحة البلاد

نائب:صراع القوى السنّية حول المال والمناصب وليس من أجل مصلحة البلاد
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال رئيس “حزب المسار المدني”، النائب مثنى السامرائي، إن بعض القوى السياسية السنية التي تحاول أن تكون متسلطة، تعمل على إزاحة أي شخصية سنية بارزة تبحث عن حقوق محافظتها.وذكر السامرائي في مقابلة متلفزة ، أن “الصراع السياسي محتدم بين جميع القوى السياسية وأنا لا أمتلك قوة مسلحة ولا قوة نصارع بها، وأن أي شخصية سنية بارزة تطالب بحقوق محافظتها وتكون خصما لبعض القوى السنية التي تحاول أن تكون متسلطة”.وأضاف، أن “هذه القوى تقوم بمحاولة إزاحة هذه الشخصيات باستخدام أساليب مختلفة، حتى وصل الحال إلى تسخير جيوش إلكترونية تنفق عليها شهريا 200 ألف دولار”.وتابع، “أنا لم أعمل موظفا في الدولة ولا اقتنيت من المال العام وأنا رجل اقتصادي أعمل منذ تسعينيات القرن العشرين بمجال القطاع الطباعي وهذه مهنتي وأفتخر بها وكنت عضوا في الاتحاد العربي للصناعات الورقية ولدي إجازة التنمية الصناعية منذ سنة 1993”.

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