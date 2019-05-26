نائب:صراع بين الأحزاب السنّية حول توزيع حصص المناصب

نائب:صراع بين الأحزاب السنّية حول توزيع حصص المناصب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم جبارة ،الأحد، عن وجود صراع بين الكتل السنية لاختيار الزعيم الأوحد للمكون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة أشعلت الأزمة السنية.وقال جبارة في تصريح  صحفي، إن ” الصراع بين القوى السنية يدور حاليا حول من يتزعم المكون ومن هو القائد الأوحد للسنة بعيدا عن مصالح المواطنين في المحافظات المحررة”.وأضاف أن “الجبهات السياسية السنية التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا تهدف إلى توزيع المناصب وتقاسم الاستحقاق الانتخابي لهم”. مبينا أن “الصراع سيزيد خلال المدة المقبلة سيما مع التنافس على الدرجات الخاصة وتوزيعها بين الكتل السياسية”.وأوضح جبارة أن ” ازمة تشكيل الحكومة وما تبعها من صراع على المناصب انعكست على الثقة بين الكتل السياسية وقد تؤدي غالى إنهاء تحالفات مهمة “.

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