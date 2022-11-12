نائب:صراع بين الكتل السياسية على رئاسة اللجان النيابية

نائب:صراع بين الكتل السياسية على رئاسة اللجان النيابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل باسم خشان، السبت، أن فرصة المستقلين برئاسة اللجان خاصة المهمة والفاعلة “ضئيلة”، معربا عن أمله بأن يكون الوعي وتقديم المصلحة العامة حاضرة لدى الكتل الكبيرة . وقال خشان في تصريح صحفي، إن “توزيع رئاسة اللجان مازال قيد المنافسة بين القوى السياسية الكبيرة وان فرصة المستقلين للحصول على رئاسة اللجان خاصة المهمة والفاعلة مازالت ضئيلة “. وأضاف ان “حصول رئاسة اللجان المهمة كالقانونية والنزاهة والخدمات سيدعم العمل التشريعي والرقابي بصورة افضل , فضلا عن دعمها للحكومة في تنفيذ برنامجها المقر”، معربا عن أمله بأن “يكون الوعي وتقديم المصلحة العامة حاضرة لدى الكتل الكبيرة لمنح فرصة للمستفلين برئاسة تلك اللجان “.

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