نائب:صعوبات في تشكيل حكومة الكاظمي

نائب:صعوبات في تشكيل حكومة الكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاحد , ان مرحلة تشكيل الحكومة تواجه صعوبات بسبب بعض القوى السياسية تحاول استمرار الازمة السياسية بهدف افشال العملية السياسية, فيما أشار إلى ان تشكيل الحكومة المقبلة تمر باصعب مراحلها.وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية مازالت غير مقتنعة بالعملية السياسية وتعمل على استمرار الازمات لتحقيق مآربها بافشال العملية السياسية , الا انها ضعيفة وغير قادرة على تحقيق ما تصبوا اليه وذلك بوجود اجماع سياسي كبير ضدها”.وأضاف، أن “الخلافات في اتحاد القوى لا يمكن وضعها في اطار على مكاسب في الحكومة المقبلة بل بسبب وجود خلافات في الرؤى السياسية”.وأوضح المسعودي، أن “تشكيل الحكومة المقبلة تمر باصعب مراحلها بسبب عدم فهم مبدأ المشاركة الذي اتفقت عليه القوى السياسية وان البعض ينظر اليها بانها تقسيم حصص للأحزاب وهذا ما يصعب اختيار الكابينة الوزارية” , مرجحا “عدم انعقاد جلسة للتصويت قريبا” . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *