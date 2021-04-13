نائب:صعوبة عودة مجالس المحافظات للعمل

نائب:صعوبة عودة مجالس المحافظات للعمل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الثلاثاء، أن مجالس المحافظات موجودة بحكم الدستور العراقي التي نص على وجودها، فيما اعتبر ان عودتها صعبة في الوقت الحالي.وقال الكروي في تصريح صحفي،ان” مجالس المحافظات هيكيلية ادارية رقابية موجودة في الدستور بشكل صريح والغائه يحتاج الى تعديل دستوري وفق المضامين المعتمدة وقرار مجلس النواب كان بحلها وليس الغائها وهذا ما يجب الانتباه له”، مؤكدا أنه |كان من المعارضين لقرار الحل باعتباره سيخلق فراق رقابي في المحافظات والان تاكد الجميع من وجودها ضروري جدا”.واضاف، ان” المحكة الاتحادية بعد المصادقة على تشكيلتها الجديدة ستدرس قرار حل مجالس المحافظات وتعطي رايها”، مبينا أن “الاطار القانوني واضح بان المجالس لاتزال موجودة بحكم الدستور لكن عودتها حاليا صعب لذا فان كل التوقعات تشير الى اجراء انتخابات جديدة في كل المحافظات لعودة المجالس وفق اختيارات الاهالي”.وأشار الكروي الى انه ” رغم السلبيات يبقى وجود المجالس كاطار رقابي مهم في المحافظات لتفادي اي فراغات في اليات العمل ومتابعة المشاريع”. 

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