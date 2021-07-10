نائب:صفقة بين الكاظمي والصدر لتعيين سفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين خارج الضوابط

نائب:صفقة بين الكاظمي والصدر لتعيين سفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين خارج الضوابط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد شياع السوداني عن صفقة بين القوى السياسية الممسكة بالسلطة والحكومة تضمن قيام تلك القوى بتقديم أسماء كمرشحين لمناصب سفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين ” في اشارة ضمنية للتيار الصدري”، فيما قامت الحكومة بالتصويت عليهم “خلسةً” في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي دون إعلان ذلك للرأي العام لكن الأسماء تسربت في النهاية إلى مواقع التواصل الاجتماعي.وقال السوداني في تصريح : “بأني قد ذكرت في تغريدة سابقة بأن هناك صفقة يُعد لها بين القوى السياسية الممسكة بالسلطة وبين الحكومة المنبطحة أمام هذه القوى السياسية، وقد انتهت هذا الجولة من الإعدادات بتقديم أسماء مرشحين للسفارات ولمناصب وكلاء وزارات ومدراء عامين وتم التصويت عليهم جميعا دفعة واحدة في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي”.وتابع إن ذلك جرى “خلافا للعادة والمنطق والحالة الرسمية، فالحكومة يجب أن تعلن عن قراراتها حينما تتخذها، ولكنها خلافا لما هو معمول به لم تعلن عن تلك القرارات فهي قد جرت خلسة وفي واقع مريب”.وأشار إلى أن “الحكومة لم تستطع أن تخفي هذا الأمر فقد تسربت هذه الأسماء والقوائم مثلما انتشر في مواقع التواصل وبهذا يتضح بأن هذه الحكومة مصرة على ارتكاب كل موبقات العملية السياسية منذ عام 2003 بالإصرار على المحاصصة المقيتة”.

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