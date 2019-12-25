نائب:صفقة سياسية بعدم إجراء انتخابات مبكرة

نائب:صفقة سياسية بعدم إجراء انتخابات مبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الأربعاء، عن “صفقة سياسية” تم بموجبها تمرير قانون الانتخابات يوم امس الثلاثاء، مؤكدا أن القانون يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وإلغاء الانتخابات المبكرة.وقال المرشدي في تصريح  صحفي، إن “تمرير قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم التصويت عليه امس جاء بصفقة سياسية تتعلق بالحكومة المقبلة”، مبينا أن “الصفقة تتلخص بإلغاء الانتخابات المبكرة واختيار رئيس وحكومة جديدة تستمر عملها لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية وقد تم إيجاد الحجج لاستمرارها”.وأضاف المرشدي، أن “من بين الحجج ان المفوضية الجديدة سوف تعلن عدم قدرتها على انجاز مهمتها الا بعد القيام بتعداد عام للسكان ومطالبتها بتحديد رسمي لعدد الاقضية في كل محافظة”, مؤكدا ان ” الكتل السياسية ستحسم الجدل بشأن اختيار رئيس الحكومة اليوم او الغد كاقصى موعد”.

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