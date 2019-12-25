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مصدر:برهم صالح اجتمع مع العيداني وخرج الأخير دون تكليف رسمي
العبادي:إيران وميليشياتها من جاءت بعبد المهدي
كوخافي:العراق دولة بلا سيادة إيران وميليشياتها من تتحكم فيه
مرجعية النجف:نحن مع مرشح إيران لرئاسة الوزراء ولايحوز رفض مرشح الكتلة الأكبر من قبل الآخرين!!
نائب:صفقة سياسية بعدم إجراء انتخابات مبكرة
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التابع الإيراني عبد المهدي يوافق على فتح منفذ مندلي مع إيران
النزاهة:إحباط محاولة تمرير مواد غذائية إيرانية على أساس انها من المنتوج المحلي
النزاهة:إعادة أكثر من ترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي إلى خزينة الدولة
الحديثي:حكومة عبد المهدي بحاجة إلى “تخريجة” قانونية لإرسال موازنة 2020 إلى البرلمان
تحالف الفتح:شروطنا لمرشح رئاسة الوزراء دعم الحشد والمضي بالإتفاقيات التي ابرمها عبد المهدي مع إيران والصين
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
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