نائب:صندوق اعمار المناطق المحررة تحول الى أداة غير قانونية بيد تحالف سياسي

نائب:صندوق اعمار المناطق المحررة تحول الى أداة غير قانونية بيد تحالف سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن محافظة نينوى ماجد شنكالي، الاحد، وجود شبهات الفساد في صناديق اعمار العراق، مبينا ان صندوق عمار المحافظات المحررة تستحوذ عليها جهة سياسية واحدة وقد خالفت جميع القوانين. وقال شنكالي في حوار متلفز ، إن “صندوق اعمار العراق تم الاعلان عنه عام 2015 لاعمار المدن المحررة من عصابات داعش الا انه تحول الى اداة غير قانونية بيد مجاميع سياسية”. واضاف ان “الهدف من الصندوق هو ادارة الاموال والتبرعات القادمة من الدول المانحة لمشاريع خدمية والبنى التحتية الا ان عدم التزام الدول المانحة حول الصندوق لجلب الاموال من الحكومة وانفاقها وهي مخالفة صريحة لمهامه وعلي البرلمان والحكومة الغاء جميع الصناديق بسبب تورطها بعشرات صفقات الفساد”.  واشار شنكالي الى ان “جهات سياسية معروفة تسيطر على صندوق اعمار المدن المحررة وغيرها من الصناديق في وقت تستطيع الحكومة تصريف الاعمال من خلال المؤسسات الرسمية كوزارة الاعمار او البلدية والمحافظة في ذات المدينة دون المرور بصندوق الاعمار”.

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