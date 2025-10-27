نائب:ضعف البرلمان بسبب هيمنة السوداني عليه

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب ياسر هاشم، الاثنين، ان الحكومة قد تمددت على مجلس النواب وفرضت كلمتها وسطوتها على السلطة التشريعية، مما اضعف الدور الرقابي للمجلس وابعد المسؤولين عن المحاسبة والمساءلة داخل البرلمان.وقال هاشم في تصريح صحفي، ان “الحكومة لديها تمدد وسطوة واضحة على مجلس النواب وحتى على باقي القوى السياسية، من خلال التدخلات في عمل السلطة التشريعية”.واضاف ان “هذه التدخلات فرضت هيمنة الحكومة على البرلمان، وهو امر اضعف دور مجلس النواب وجعله تابعا للحكومة وما تمليه عليه، مما جعل البرلمان في حالة ركود وغياب لدوره التشريعي والرقابي”.وبين ان “دور البرلمان الرقابي مازال معرقلا بسبب تدخلات الحكومة وفرض سيطرتها على القرار، خصوصا مايتعلق بالمسائل الرقابية والاستجوابات للمسؤولين في السلطة التنفيذية داخل البرلمان”. انته

