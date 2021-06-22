نائب:ضعف الحكومة وراء عمليات الاغتيالات ضد العراقيين

نائب:ضعف الحكومة وراء عمليات الاغتيالات ضد العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، 3 أسباب للاغتيالات السياسية في العراق، مؤكداً أنها لن تتوقف.وقال خشان في حديث صحفي، إن “الاغتيالات في العراق مستمرة لأن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية مواطنيها”، لافتا الى ان الاغتيالات السياسية لن تتوقف في ظل توفر اسباب اخرى لها خاصة وان قانون الانتخابات الجديد اعطى امكانية انتقال مقعد فازت به قائمة سياسية معينة الى قائمة اخرى اذا ما تعرض مرشحها للقتل اي امكانية ان يحصل القاتل على مقعد القتيل”.واضاف خشان ان “الاغتيالات السياسية في الانتخابات القادمة ممكنة ومنتجة ومفيدة للاحزاب وهذا أمر بالغ الخطورة يجب الانتباه له والسعي لإيجاد حلول تمنع بروز ملف الاغتيالات التي تنعكس سلبيا على الاداء العام للعملية الانتخابية وتفتح بوابة كارثية في المشهد العراقي في ظل ازمات لاتنهي بعد 2003”.واشار الى ان “ملف الاغتيالات في العراق يجب ان يكشف للرأي العام وبيان هوية من يقف وراءها لأنها ستقود لاشكاالات كبيرة في المشهد العراقي مع قرب انتخابات تشرين الاول القادم”.

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