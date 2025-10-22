نائب:ضعف السوداني وفشله وراء شحة المياه في العراق

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به تركيا من تصرفات عدائية تجاه العراق، سواء من خلال تجاوزاتها على السيادة الوطنية أو حربها على الموارد المائية عبر قطع المياه عن نهري دجلة والفرات، يستدعي موقفا سياسيا واضحا وحازما من الحكومة.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “العراق يمتلك العديد من أوراق الضغط على أنقرة، من بينها ملف التبادل التجاري بين البلدين”، لافتاً إلى أن “العراق يستورد من تركيا ملايين المنتجات والمواد التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويا”.وأضاف أن “الاقتصاد التركي يعتمد بشكل كبير على تجارتها الخارجية، وخاصة مع العراق”، مشيرا إلى أن “هذه العلاقة الاقتصادية تُعد أحد نقاط القوة التي يمكن للعراق استثمارها للضغط على تركيا في ملفات المياه والسيادة الوطنية”.ودعا الفتلاوي الحكومة إلى “وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع تجاوزات تركيا، تتضمن استخدام كل الأوراق الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لضمان حماية حقوق العراق ومصالحه الوطنية”.وأشار الفتلاوي إلى أن “السكوت على هذه التجاوزات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.وشدد على “ضرورة التحرك السريع على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يشمل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على تركيا للالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات المائية القائمة، لضمان عدم تأثير هذه التجاوزات على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية في العراق”.

