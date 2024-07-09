نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق

نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة 160 النائب ياسر الحسيني، الثلاثاء، عن ضغوط في 3 اتجاهات بينها امريكية لتقويض عملها.وقال الحسيني في حديث صحفي،ان” لجنة الأمر النيابي 160 المعنية بالتحقيق في فساد ومخالفات موانئ العراق توصلت الى حقائق مهمة مدعومة بالادلة والوثائق لكشف حجم  الفساد الكبير الذي يصل إلى أكثر من 20 تريليون دينار “.واضاف ان” اللجنة تتعرض إلى ضغوط في 3 اتجاهات هي سياسية إطارية وحكومية وصولا الى تدخل السفارة الامريكية من خلال أدوات مختلفة في محاولة لتقويض عمل لجنة 160 لانها توصلت الى حقائق مهمة تتعلق بالخروقات المالية والادارية والصفقات التي وصلت إلى أكثر من 20 تريليون دينار “.واشار الى ان” اللجنة رغم حجم الضغوط مستمرة في أداء واجباتها تمهيدا لعرض كل ما توصلت اليها أمام الجهات الرقابية”.يذكر ان البرلمان شكل لجنة تقصي لكشف فساد الموانئ وبيان حجم الخروقات المالية والادارية في موانئ العراق”.

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