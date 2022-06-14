نائب:ضغوطات سياسية تمنع استجواب الوزراء

نائب:ضغوطات سياسية تمنع استجواب الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي ، الثلاثاء ، وجود ضغوطات سياسية تمنع استجواب عدد من الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي ، مشيرا إلى أن الضغوطات السياسية هي من تمنع الاستجوابات .وقال الحمامي في تصريح  صحفي: إن “هناك الكثير من النواب قدموا طلبات استجواب رسمية إلى من بينها دولة القانون لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الكاظمي”.وأضاف أن “هناك تدخلات وضغوطات سياسية كبيرة تمنع هذا الإجراء القانوني والدستوري لذلك هناك جهات مستفيدة من بقاء حكومة الكاظمي دون محاسبة”.وأشار الحمامي إلى أن “رئاسة البرلمان لم تؤد دورها التشريعي والرقابي على الوجه الصحيح في وقت مازالت فيه اغلب ملفات الاستجواب معطلة والكثير من القوانين المهمة معلقة لم يتم البت فيها”.وأعلن النائب المستقل هادي السلامي، البدء بحملة جمع تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، مبينا ان سبب الحملة هو رد التصرف غير الدستوري لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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