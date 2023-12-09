نائب:عائلة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم

نائب:عائلة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، اليوم الخميس، إقليم كردستان بعدم الالتزام بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان، فيما اكد ان ازمة الرواتب هي خلل داخل حكومة كردستان وليس لبغداد اي علاقة فيها. وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “الازمة ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ عشر سنوات ولغاية الان”، مشيرا الى انه ” مع ارسال الأموال كاملة الى الإقليم خلال الفترة الماضية لاحظنا استمرار ازمة عدم استلام الموظفين لرواتبهم”.وتابع، ان “حكومة كردستان تتحمل مسؤولية عدم إيجاد الحلول المناسبة للازمة بالرغم من استمرارها لسنوات عديدة”، لافتا الى ان “ازمة الرواتب هي خلل داخل حكومة الإقليم وليس لحكومة بغداد علاقة فيها”.وبين ان “احد أسباب الازمة هو عدم أعطاء الرواتب بتوقيتاتها الصحيحة الى الموظفين”، مضيفا ان “اقليم كردستان يستمر بعدم الالتزام بقرارات وضوابط الحكومة المركزية لغاية الان”.وتستمر معاناة الموظفين في إقليم كردستان جراء السياسة الجائرة التي تمضي بها عائلة بارزاني من خلال الاستحواذ على جميع الأموال التي ترسلها الحكومة المركزية، فضلا عن وضع يدها على جميع عائدات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب التي تستولي عليها بمعزل عن حكومة بغداد.

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