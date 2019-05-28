نائب:عبد المهدي تجاوز صلاحياته ولم ينفذ برنامجه الحكومي

نائب:عبد المهدي تجاوز صلاحياته ولم ينفذ برنامجه الحكومي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الثلاثاء , ان البرلمان عازم على احراج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عند حضوره لمناقشة ما تحقق من البرنامج الحكومي خلال الـ 100 يوم, مؤكدة ان عبد المهدي قد غض الطرف عن مطالبة الاقليم بتسليم حصته من النفط الى الحكومة الاتحادية وقضايا اخرى على حساب الشعب العراقي.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، إن “رئيس الوزراء سيمثل امام البرلمان لمدة ليست بالقصيرة لمناقشة ما تحقق من البرنامج الحكومي خلال الـ 100 يوم” , مبينة ان “هناك مواضيع كثيرة جدا ستحرج عبد المهدي عند طرحها خلال المناقشة”.واضافت ان “اهم الموضوعات هو عدم وضوح اجابته عن الاسئلة البرلمانية بشان تواجد القوات الامريكية حيث كانت الاجابات غير كافية وكانت مثار جدل كبير”.وتابعت نصيف ان ” موضوع عبد المهدي والاقليم سيكون ابرز المواضيع التي ستحرج رئيس الوزراء لكونها مثبتة بحقائق وادلة دامغة خاصة عدم تسليم الاقليم لحصته من النفط رغم منح الحكومة مستحقات الاقليم لكامل المستحقات الحاكمة في الموازنة, فضلا عن منح وزير المالية صلاحيات كبيرة وواسعة في صرف الاموال لاقليم خارج اتفاق الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري”.

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