نائب:عبد المهدي حنث باليمين

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء (10 نيسان 2019)، عبد المهدي من الحنث باليمين الدستورية، فيما أكد أن عملية تشكيل الحكومة رافقتها اخطاء كثيرة.وقال العقابي في بيان، إن “عملية تشكيل الكابينة الحكومية رفقتها أخطاء قانونية كبيرة حذرنا منها سابقا ، إذ قدم رئيس الوزراء بعض الشخصيات المدانة بأحكام قضائية باتة تتعلق بجرائم الفساد المالي والإداري، وتعهد في جلسة التصويت عليهم بتقديم القيود الجنائية ووثائق تثبت عدم شمولهم بأجراءات هيأة المسائلة والعدالة”.واضاف البيان ان “عبد المهدي تعهد بتقديمهم للبرلمان لسحب الثقة عنهم اذا ثبت انتماؤهم للبعث أو إدانتهم بجرائم جزائية”، لافتا الى انه “بعد انقضاء عدة أشهر من عمر الحكومة نستغرب من تسويف رئيس الوزراء لهذه القضية الجوهرية ومماطلته في تقديم تلك الوثائق خاصة مع ثبوت الاتهامات بالدليل القاطع بحق بعض الوزراء “.ولفت الى أن “هذا يعني تعريض السيد رئيس الوزراء نفسه للمسائلة القانونية لحنثه باليمين الدستورية استنادا لمواد الدستور “.ودعا العقابي خلال البيان “رئيس مجلس الوزراء الى التعامل بجدية مع هذا الأمر الخطير الذي يهدد مصالح الشعب ويؤسس لثقافة التجاوز على الدستور”.وطالب “بسحب الثقة فورا عن الوزراء المدانين وتصحيح مسار الحكومة بما يؤهلها لتحمل مسؤوليتها التأريخية في النهوض بواقع البلد ومعالجة الإخفاقات السابقة”.