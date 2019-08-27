نائب:عبد المهدي ضعيف وفاشل

نائب:عبد المهدي ضعيف وفاشل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون انتصار الغريباوي، الثلاثاء، ان موقف الحكومة ووزارة الخارجية ازاء الاستهداف الاسرائيلي لقطعات الحشد الشعبي مازال ضعيفاً ولايرتقي الى مستوى بلد ذات سيادة مهزوزة كالعراق، لافتة الى ان هناك صعوبة بادارة البلاد من قبل رجل كبير السن، حيث يحتاج الى طاقات شابة ذات قدرات لادارته.وقالت الغريباوي في تصريح  صحفي، ان “موقف الحكومة مازال ضعيفا، خاصة ان بيان وزارة الخارجية وكأنه بيان صادر عن حكومة (غزة) وجاء على لسان متحدث باسم الوزراء وليس الوزير بنفسه”.واضافت ان “استهداف قطعات الحشد الشعبي من قبل الطيران الاسرائيلي سبقه حراك سياسي للكتل التي جاءت بالحكومة وفرضت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تتحرك تلك الكتل لسحب الثقة عن عبد المهدي”، مبينة أن “قيادة العراق تحتاج الى رجل شاب يمتلك قابليات وقدرات عقلية وقدرة على التحمل، حيث لايمكن ان يدار العراق من قبل شخص بعمر 80 عاماً”.واشار الغريباوي إلى ان “ العراق لايمكنه السكوت على الاعتداءات الصهيونية، الا ان المؤسف هو عدم وجود مواقف صريحة من قبل السلطة التنفيذية”، مؤكدة ان “ادارة البلاد يجب ان تتحلى بالوطنية، لكن للاسف هذه الكلمة ثقيلة على السياسيين”. 

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