نائب:عبد المهدي كذاب قائمة إعفاء 61 مسؤولا إحيلوا على التقاعد قبل 5 أشهر

نائب:عبد المهدي كذاب قائمة إعفاء 61 مسؤولا إحيلوا على التقاعد قبل 5 أشهر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير النقل السابق، النائب كاظم فنجان الحمامي، الأربعاء (16 تشرين الأول 2019)، إن الدولة العراقية أصدرت قراراً بإعفاء المدراء العامين الذين سبق لهم ان حصلوا على الإعفاء منذ خمسة أشهر، بناء على رغبتهم، وذلك قبل صدور قرار الإعفاء الأخير.وعبر الحمامي، في بيان ، عن “دهشته حول ورود أسماء بعض المدراء الذين سبق إعفاءهم من مناصبهم”.وأضاف، أن “المثير للدهشة ان قرار مجلس الوزراء (353) الذي صدر منذ يومين، أي تضمن قائمة بواحد وستين مديراً عاما، لكنه شمل بعض المدراء الذين حصلوا على الإعفاء منذ مدة طويلة بناء على رغبتهم”، مبيناً أنه “من غير المعقول أن يأتي ذكرهم في هذه القائمة على اعتبار انهم غادروا مواقعهم بمحض ارادتهم منذ زمن بعيد”.وأشار الى أن مدير عام النقل البحري السابق عبد الكريم كنهل، هو الذي تقدم بنفسه بطلب الإعفاء بتاريخ (٢٢ / ٤ / ٢٠١٩)، وغادر موقعه بعد عشرة ايام، وإن ورود اسمه في القائمة ليس له أي مبرر”.وتابع، أن “في القائمة الكثير من المدراء الذين حصلوا مسبقاً على الإعفاء”، لافتاً الى أنها “توحي للرأي العام بأن الدولة العراقية قررت ان تتخلص الآن من (٦١) مديراً عاماً، والاستغناء عن خدماتهم في هذه المرحلة بذريعة الإصلاح الاداري المنشود”.واختتم الحمامي قائلاً إن “هناك اكثر من علامة استفهام حائرة تحوم حول هذه القائمة”.

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