نائب:عبد المهدي يتجاهل طلب استضافته في البرلمان

نائب:عبد المهدي يتجاهل طلب استضافته في البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبارالعراق- انتقد عضو جبهة التصحيح والتغير النيابية يوسف الكلابي،  الثلاثاء ، “تجاهل” رئيس مجلس  الوزراء عادل عبد المهدي طلب استضافته داخل مجلس النواب، معتبرا ذلك تهميشا لدور السلطة التشريعية التي تعد ممثلة للشعب العراقي.وقال الكلابي في تصريح  صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تجاهل طلب استضافته داخل قبل مجلس النواب لبحث مطالب المتظاهرين  المطالبين بالاصلاح منذ مايقارب ٤٥ يوما”.وأضاف، أن “هناك قتل وحرق للمتلكات العامة والخاصة لابد لمجلس النواب أن يطلع على مجرى التحقيقات التي اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هكذا حوادث”.ولفت الكلابي إلى أن “تجاهل عبد المهدي حضور جلسة استضافة مجلس النواب استخفاف بممثلي الشعب”. 

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