نائب:عبد المهدي يتسلم أسم مرشحة حقيبة التربية

نائب:عبد المهدي يتسلم أسم مرشحة حقيبة التربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الأحد، عن تسليم لجنة التربية النيابية اسم مرشحة لوزارة التربية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا الى ان المرشحة تحمل شهادة عليا وهي من ابناء نينوى.وقال الفايز في تصريح  صحفي، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتمع قبل مدة بلجنة التربية النيابية وطالبهم بتقديم مرشحة لوزارة التربية على ان تكون امرأة ومن أهالي نينوى حصرا لانهاء الكابينة الوزارية “.واضاف ان”اللجنة عقدت اجتماعات عدة خلال الايام الماضية مع رؤساء الكتل وبعض الشخصيات والتقت بمجموعة من المرشحات وتم اختيار احدى الشخصيات لتولي المنصب”.وأوضح الفايز، ان “المرشحة تحمل شهادة عليا وهي من نينوى وتم اختيارها بالتوافق  بين جميع الفرقاء السياسيين وسيتم تقديم اسمها خلال الايام القليلة المقبلة  الى البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.

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