نائب:عبد المهدي يدافع عن إيران في حرق مزارعنا

نائب:عبد المهدي يدافع عن إيران في حرق مزارعنا
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي, الاربعاء, تبرير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان ظاهرة حرق حقول الحنطة والشعير في المحافظات بانه غير مقنع, مؤكدة بان اللجان الامنية في المحافظات وفرق الدفاع المدني وجدت اجهزة تعمل بالبطاريات تقوم باحداث شرارة كهربائية لحرق المحاصيل.وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إن “تبرير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن ظاهرة حرق حقول الحنطة والشعر خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس غير مقنع تماما”، مبينة أن “اللجان الامنية وقوات الدفاع المدني عثرت على اجهزة تعمل بطاقة البطاريات الجافة لاحداث شرارة كهربائية داخل الحقول وهذا يدل على ان هناك استهداف منظم”.وطالبت الدليمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن “يراجع المعلومات الخاطئة التي رفعت اليه ومحاسبة الجهات التي خولها بتقديم تقارير عن اسباب نشب الحرائق في تلك الحقول”.يذكر ان عبد المهدي عزا اسباب الحرائق خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، امس الثلاثاء، إلى وجود خلافات شخصية بين الفلاحين ادت الى حرق الحقول وكذلك ارتفاع درجات الحرارة هي الاخرى ساهمت ايضا بنشوب تلك الحرائق. يذكر ان الاذرع الايرانية وراء حرق المزارع منعا للاكتفاء الذاتي وفق مصادر امنية رفيعة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *