نائب:عبد المهدي يعمل لصالح الأكراد فقط

نائب:عبد المهدي يعمل لصالح الأكراد فقط
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , دعم القوى الكردستانية لتجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي لكونه اكثر رؤساء الحكومات الذي تعامل بإيجابية معهم.وقال جابر في تصريح صحفي , ان ” اعلان قوى التحالف الكردستاني بدعم تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل المهدي يصب في صالحهم اكثر من أي شخصية أخرى , خاصة بعد الزيارة التي قام بها عبد المهدي قبل يومين الى أربيل والسلميانية وتعهده باستمرار سياسته اتجاه الإقليم في حال تجديد الثقة له من جديد” .وأضاف ان “الإقليم يعد عبد المهدي الرئيس الوحيد الذي ارتاح له الكرد خلال مدة مسؤوليته كرئيس وزراء كامل الصلاحية وانه كان دائما يغض النظر عن مخالفاتهم الدستورية وبمقدمتها قضية النفط”.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان أكد في تصريح سابق، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هو انسب شخص لتجديد الثقة بحكومته، فيما اشار الى ان بديل الكرد عن عبد المهدي هو عبد المهدي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *