نائب:عدم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في قانون الانتخابات سيساهم في تزوير النتائج

نائب:عدم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في قانون الانتخابات سيساهم في تزوير النتائج
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى النائب السابق عن محافظة الانبار احمد السلماني ، الاحد ، تخوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات المبكرة، مبينا أن أسبابا كثيرة تدفعنا للقلق من بينها عدم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في قانون الانتخابات .وقال السلماني في تصريح صحفي، إن “هناك مخاوف من التلاعب بنتائج الانتخابات وتكرارا أخطاء انتخابات عام 2018″، مشيرا الى أن “البايومترية ضمان لإنهاء التلاعب بالانتخابات المبكرة المقبلة”.وأضاف أن “البطاقة البايومترية من شأنها تمكين كافة الناخبين من التصويت في الانتخابات المقبلة وضمان نجاح العملية الانتخابية”.وكان النائب عن تحالف سائرون ازاد حميد شفي أكد في وقت سابق، أن الانتخابات النيابية المبكرة ستجري بوقتها رغم بعض المشاكل والمعوقات، مشيرا الى انه لا توجد لغاية الان أي مؤشرات تدل على تاجيل الانتخابات. 

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