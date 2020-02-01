نائب:عدم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء بسبب اشتراطات الكتل الرئيسية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب في تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت (01 شباط 2020)، أن الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لافت إلى أن تنازل الكتل عن شروطها سيحسم ملف رئاسة الوزراء.

وقال المسعودي في حديث صحفي، إن “الضغوطات التي تمارسها بعض الكتل السياسية على المرشحين لرئاسة الحكومة، حالت دون الوصول إلى الاتفاق النهائي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وجعلها عاجزة بالاتفاق على أي مرشح ‏ حتى الان”.

واضاف أن “أي مرشحا يتقدم لمنصب رئاسة الحكومة تضغط عليه الكتل السياسية بملف اخراج القوات الاجنبية والخدمات والانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى أن “تنازل الكتل السياسية عن شروطها سيحسم ملف رئاسة الحكومة”.