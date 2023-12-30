نائب:عدم وجود أي بوادر لاختيار رئيس البرلمان الجديد

نائب:عدم وجود أي بوادر لاختيار رئيس البرلمان الجديد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب كاظم الفياض، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، عدم وجود أي بوادر لحل ازمة اختيار رئيس مجلس النواب الجديد.وقال الفياض في حديث صحفي، ان “الخلافات بين الكتل والأحزاب بشأن اختيار رئيس مجلس النواب الجديد مازالت مستمرة ولا توجد أي بوادر لحل هذه الازمة في المدى القريب، ولا نعتقد ان يتم حسم هذا الملف بداية الفصل التشريعي الجديد”.وبين، ان” الكتل والأحزاب المتنفذة تعودت على حسم هكذا ملفات عبر الصفقات والتوافقات، وحتى الان لا توجد أي من تلك الصفقات والتوافقات وكل ذلك بسبب صراع النفوذ ما بين تلك الأطراف، ولهذا نعتقد ان اختيار رئيس البرلمان الجديد سيطول”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *