نائب:عدم وجود نية للقوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات

نائب:عدم وجود نية للقوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي ، الأربعاء، ان قانون الانتخابات الجديد كفيل بمحاربة الفساد وضمان أصوات الناخبين من التزوير، نافيا وجود نوايا لتعديل قانون الانتخابات.وقال الربيعي في تصريح صحفي، إنه “لا وجود لأي نية من القوى السياسية من اجل إجراء أي تعديل على الدوائر الانتخابية المتعددة”.وأضاف، أن “هناك سباقا  نيابيا على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل”، مشيرا إلى أن “تعديل قانون الانتخابات الجديد مجرد حديث إعلامي فقط يراد منه التأثير على الناخبين”.وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد عثمان أكد في تصريح سابق أن 75% من القوى السياسية ضد مبدا الانتخابات المبكرة في تشرين الاول القادم ، مبينا ان 25% من القوى داعمة لاجراءاها لاسباب متعددة أيضا. يذكر ان  قانون الانتخابات لايقر باعتماد البطاقة البايومترية .

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