نائب:عصابة “زعاطيط” من تحكم العراق

نائب:عصابة “زعاطيط” من تحكم العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الاثنين، المتحكمين بموازنة العراق الاتحادية بـ “الزعاطيط”، مبينا ان رسائل الواتساب تسيطر على اغلب النواب.وقال الدراجي في تصريح متلفز ، ان “ العراق يجب ان يوجه موازناته الى قطاعات محددة ويفعل القطاع الخاص، ولكن لا يوجد مستشارين حقيقيين وكل مسؤول (يستشير ربعه)”.واضاف ان “الحالة التي وصلنا لها تدل على فساد المسؤولين ومستشاريهم، حيث ان (الزعاطيط) تلعب بموازنة العراق الاتحادية، خاصة ان بعض المسؤولين يوزعون اموال الموازنة على قضايا ليس لها داع”.واوضح ان “رسائل الواتساب تسيطر على اغلب النواب، حيث ان العراق (تايه) والنظام السياسي الحالي فاشل، والسبب يكمن في كتابة الدستور بطريقة انفعالية”.وبين ان “101 نائب وقعوا على تغيير الدستور، لكن (القادة الكبار) غيبوا مقترح تغيير الدستور في غياهب مظلمة”. 

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