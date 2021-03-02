نائب:عقود لقاح كورونا بيد المكتب الاقتصادي للتيار الصدري

نائب:عقود لقاح كورونا بيد المكتب الاقتصادي للتيار الصدري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل باسم خشان، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بالسيطرة والتحكم بلقاح فيروس كورونا، فور وصوله العراق.وقال خشان،في حديث صحفي، ان “لقاح فيروس كورونا سيكون بيد التيار الصدري، باعتبار ان وزير الصحة هو تابع للتيار ومعظم وكلاء الوزارة هم من الصدريين”.وأضاف انه “التيار الصدري متحكم في وزارة الصحة ولهذا سيكون لقاح فيروس كورونا بيدهم وبالتالي سيكون هو المتحكم بحياة المواطنين”، مؤكدا ان “هناك مخاوف من استخدام هذا اللقاح لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل التيار الصدري وأطراف سياسية اخرى”.من جانبها، قالت وزارة الصحة في بيان ، إن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد كمية مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى البلاد.إلى جانب هذا اللقاح، تعاقد العراق على شراء 16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و1.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك.

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