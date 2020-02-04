نائب:علاوي “تعهد” لوفد نيابي بتشكيل حكومة من المستقلين

نائب:علاوي “تعهد” لوفد نيابي بتشكيل حكومة من المستقلين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعد مايع الحلفي، الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء جمع وفد نيابي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال الحلفي في بيان ، ان”وفدا نيابيا التقى علاوي، وجرى  تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة المحلية ومن أبرزها قضية التظاهرات التي تشهدها محافظات الوسط والجنوب وما رافقها من تداعيات مؤسفة خلفت المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى”.وأضاف، أن “الرئيس المكلف كشف عن سعيه لتشكيل حكومة تضم وزراء مستقلين من الشخصيات الكفؤة، لانه يطمح للارتقاء بمستوى البلاد على مختلف الأصعدة وبما يلبي التطلعات ويستجيب لآمال أبناء الشعب العراقي في العيش الكريم والحياة الآمنة”.وتابع، ان”الأيام المقبلة ستشهد إطلاق سراح جميع المتعقلين بسبب التظاهرات وما رافقها من أحداث”، منبهاً إلى “أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات والسير قدماً بالحركة الاصلاحية وإعداد برنامج حكومي قابل للتنفيذ وفق المعطيات التي تشهدها الساحة المحلية”.واشار الى”أهمية العمل بمنظومة القبة الأمنية التي كان قد اقترحها رئيس الوزراء المكلف قبل سنوات”، داعياً إلى “اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.

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