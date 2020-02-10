نائب:علاوي سيعرض كابينته الوزارية قبل الموعد المقرر

نائب:علاوي سيعرض كابينته الوزارية قبل الموعد المقرر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح نائب في البرلمان، الاثنين، تمكن علاوي من عرض تشكيلته الوزارية والبرنامج الحكومي قبل انتهاء موعد التكليف.وتوقع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردســــتاني بشــــار الكيكــــي في حديث صحفي، أن “يتمكن رئيس الوزراء المكلف مــــن عــــرض تشكيلته الوزارية والبرنامج الحكومـي؛ قبل انتهاء موعــــد التكليــــف”.وأضاف أن “هناك العديد من الإشارات التي تدل على ذلك، ونعتقد بأن استيعاب بعض الشخصيات المقبولة وطنياً، سيسهم في استقرار الوضع”.

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