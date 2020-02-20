نائب:علاوي سيكشف عن أسماء كابينته مساء يوم الأحد المقبل

نائب:علاوي سيكشف عن أسماء كابينته مساء يوم الأحد المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة ’’بيارق الخير’’ النيابية، محمد الخالدي، والذي يوصف بأنه مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن موعد اعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “اعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة، سيتم قبل يوم واحد من جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، ليطلع عليها الشعب العراقي والقوى السياسية”.وبين، أن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ألغى منصبين في الحكومة الجديدة المرتقبة، وهما (نواب رئيس الوزراء)”.وأكد الخالدي ان “الأغلبية البرلمانية الداعمة لعلاوي متوفرة وستكون حاضرة في جلسة يوم الاثنين المقبل”.وأشار الى أن “علاوي عمل بنفسه فقط حتى دون ان يكون له فريق متخصص، لاختيار اسماء المرشحين للكابينة الوزارية”.وتابع، أن “الأسماء التي تم اختيارها، لم يكشف عنها رئيس الوزراء المكلف، ولم يطلع عليها أي شخص حتى الان”، لافتاً الى انه “سيقدم كابيته الوزارية كاملة الى البرلمان الاثنين المقبل بواقع 22 وزارة”.واشار الى انه “يعمل من ضمن سبعة نواب، لجمع تواقيع نيابية تدعم جهود علاوي في تشكيل الحكومة، ولا علاقة لنا في اليات تشكيل الكابينة او اختيار المرشحين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *