نائب:علاوي لن يواجه ضغوطا من الكتل السياسية لوجود اتفاقات مسبقة قبل التكليف

نائب:علاوي لن يواجه ضغوطا من الكتل السياسية لوجود اتفاقات مسبقة قبل التكليف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خشان، الأربعاء، ان رئيس الوزراء المكلف من المؤمل انه لن يواجه ضغوطا من الكتل السياسية بشأن فرض بعض الشخصيات في كابينته الوزارية، لافتا الى ان هناك اتفاقات سياسية بشأن الكابينة كما انه سيضطر لابقاء بعض الوزراء في مناصبهم من دون احداث أي تغيير.وقال خشان في تصريح  صحفي، ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن يواجه ضغوطا من الكتل السياسية بشأن فرض بعض الأسماء في الكابينة الوزارية”.وأضاف ان “الاتفاقات السياسية سابقة للضغوط، خاصة ان علاوي متجه للإبقاء على حصص الأحزاب كما هي، رغم إعلانه عن اختيار شخصيات كفوءة في كابينته الوزارية”.وبين ان “علاوي سيضطر الى إبقاء بعض وزراء حكومة عبد المهدي في كابينته في حين سيعمد على اختيار وزراء اخرين في حكومته من اجل إضافة دماء جديدة للكابينة”.وأوضح ان “ماحدث من تحولات بالعملية السياسية ما هي الا استبدال عبد المهدي بنسخة مماثلة تحت اسم جديد”. 

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