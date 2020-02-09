نائب:علاوي يواجه ضغوط من الكرد والسنّة في تخصيص حقائب وزارية في حكومته

نائب:علاوي يواجه ضغوط من الكرد والسنّة في تخصيص حقائب وزارية في حكومته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة الفتح النائب احمد الكناني، الاحد، وجود ضغوط من قبل قوة كردية وسنية على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن الأخير اعلن بانه لن يخضع لاي ضغوط في تشكيل حكومته القادمة.وقال الكناني في تصريح  صحفي، إن “قوى كردية واخرى سنية تفرض بالفعل ضغوط على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من اجل نيل حقائب في الكابينة الوزارية القادمة وبعضها اعلنت بانها تريد وزارات محددة ومنها المالية”.واضاف الكناني، ان “رئيس الوزراء المكلف اعلن بانه لن يخضع لاي ضغوط في تشكيل حكومته القادمة ونامل مع القوى السياسية ان تترك المصالح الشخصية وان تنظر الى مصلحة البلاد ككل وتعطي مجال لتشكيل الحكومة بعيدا عن اي ضغوط “.وكان تحالف القوى العراقية أكد، اليوم الاحد، أنه لم يحدد موقفه بعد من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشددا على عدم السماح بـ”غبن” المكون السني مجددا تحت “ذريعة الاستقلالية”.

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