نائب:على الحكومة إلقاء القبض على الجهات التي تقف خلف سرقة القرن

نائب:على الحكومة إلقاء القبض على الجهات التي تقف خلف سرقة القرن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد عضو مجلس النواب عادل الركابي، الأربعاء، ضرورة ملاحقة جميع المتورطين بقضية صفقة القرن الخاصة بسرقة أموال الضريبة؟،  وقال الركابي في حوار متلفز، ان ” الاعتماد على استرداد الاموال وتقديمه على معاقبة الجاني امر جيد وان  الاموال المستردة من “سرقة القرن” لا تتجاوز الــ 25 %”. وأضاف ان ” الاهم من “نور زهير” هو الاطراف التي تقف خلفه  وان  الدعم السياسي لحكومة السوداني “ليس مطلق”. وأوضح ان ” مكافحة الفساد جزء من البرنامج الحكومي  وان  السوداني يعرف تماما مواطن وحجم الفساد في العراق “.

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