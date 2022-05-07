نائب:على النواب المستقلين الالتحاق إلى الإطار في حال رفض التيار الصدري لنداء العقل

نائب:على النواب المستقلين الالتحاق إلى الإطار في حال رفض التيار الصدري لنداء العقل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , السبت , انه في حال عدم استجابة قوى التحالف الثلاثي الى مبادرة الاطار التنسيقي التي رسمت خارطة طريق للمرحلة المقبلة والتي لاتستثني وبعد ذلك  يتوجب على المستقلين اتخاذ موقف بدعوة الطرفين الاطار والثلاثي الى الحوار من جديد.وقال الصيهود في تصريح صحفي , ان ” مبادرة الاطار التنسيقي الأخيرة رسمت خارطة الطريق للمرحلة القادمة وانها لم تستثن احدا وطلبت من الجميع الجلوس للحوار بما يخدم مصلحة البلاد العليا والخروج من ازمة الانسداد السياسي”.وأضاف ان ” المبادرة لم تتلق أي ردود أفعال من قبل قوى التحالف الثلاثي لحد الان ومازلنا ننتظر”.وأوضح الصيهود، أنه “في حال بقاء الوضع كما عليه يجب ان يأتي دور المستقلين من خلال اتخاذ موقف وطني حاسم لفك حالة الانسداد وذلك بدعوة الطرفين الاطار والثلاثي الى طاولة الحوار من جديد وفي حالة عدم استجابة أي طرف عند ذلك عليهم ان يميلوا الى الطرف الاخر لان ميلهم سيحقق النصاب الكامل ” .

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