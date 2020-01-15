نائب:على مجلس النواب مساءلة الحلبوسي عن سفراته السندبادية

نائب:على مجلس النواب مساءلة الحلبوسي عن سفراته السندبادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خشان، الأربعاء، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقوم بسفرات سندبادية، إضافة الى ان الذين يذهبون معه اما للتنزه او للاستجمام، مشددا على ضرورة قيام البرلمان بمساءلة الحلبوسي عن طبيعته سفراته والغاية منها.وقال خشان في تصريح  صحفي، ان “الحلبوسي منذ البداية كان يخالف دوره بالتدخل في المسائل الإجراءاية والتنفيذية المتعلقة بالحكومة، إضافة الى قيامه بسفرات سندبادية كلفت الدولة مبالغ طائلة”.وأضاف ان “البرلمان يجب ان يحاسب الحلبوسي على المبالغ التي صرفها على أشياء خارج اختصاصه الوظيفي والتي لم تحقق أي نتائج تذكر”.وبين ان “الوفود التي ترحل مع الحلبوسي متمثلة بالنواب وشخصيات أخرى، لاتوجد لديهم وظيفة معينة في هذه الزيارات حيث ان ذهابهم معه هو للاستجمام والتنزه”.

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