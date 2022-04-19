نائب:عيدية الصدر للاطار موافقته على تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

نائب:عيدية الصدر للاطار موافقته على تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن الإطار التنسيقي عبد الامير المياحي، الثلاثاء، وجود انفراج سياسي بعد عيد الفطر، فيما لفت إلى ان الدعوات لحل البرلمان غير موجودة اي لايوجد اي توجه لحل مجلس النواب.وقال المياحي في تصريح صحفي، إن “الحوارات السياسية لابد ان تعود وسط مبادرات عديدة أطلقها الإطار لحل الوضع الحالي”، مؤكداً أن “الدعوات لحل البرلمان غير موجودة اي لايوجد اي توجه لحل مجلس النواب”.وأضاف انه “لايجب ان نبقى في حالة الانسداد السياسي لان المواطن لا يتحمل تعطل عمل البرلمان وسط حكومة تسيير اعمال وبالتالي فنحن نحتاج الى حكومة كاملة الصلاحيات بغية المضي باقتراح مشاريع القوانين للبرلمان حتى يتم اقراره خدمة للناس”.وأكد المياحي ان ” الصدر سيوافق  على تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر بعد عيد الفطر ، وان البرلمان يريد المضي بالقوانين التي تخدم المواطنين منها قانون الموازنة لهذا العام وعليه نريد انفراج لتشكيل الحكومة حتى نمضي بتمشية احتياج المجتمع “.

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