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نائب كردي:شكاوى قانون انتخابات الإقليم لم تحسم بعد من قبل المحكمة الاتحادية
مصدر أمني:أوامر لحماية الصيادين الخلايجة في بوادي العراق
سياسي يزيدي:حزب بارزاني يرفض عودة النازحين الإيزيدين الى سنجار لاستغلالهم سياسيا
شركة سومو:الشركات الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي
نائب:فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان لعدم الإتفاق السياسي
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شركة سومو:الشركات الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي
حزب بارزاني:نصف إيرادات الإقليم غير النفطية من حق خزينة الدولة
اليوم..ارتفاع في سعر صرف الدولار
المستشار المالي للسوداني:عملتي العراق وتركيا الوطنيتين ستكونان أداة للعلاقة التجارية بين البلدين
حكومة الإقليم:مستعدون لمنع التعامل بالدولار في التعاملات التجارية إذا طلب البنك المركزي ذلك
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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القوات الأمريكية تقصف مواقع لميليشيا الحشد في بابل وواسط ردا على قصفها لقواتهم في أربيل
نائب:قيادة الإطار تبلغ النائب(عامر العامري)بإشغال منصب محافظ البصرة
المالية النيابية:أموال بيع النفط العراقي لدى البنك الفدرالي والأخير يتحكم بحركة الدولار
الإطار:تحقق مشروع الإمام خامئني من خلال ترأس تحالف أحزاب الحشد الحكومات المحلية
العراق وإيران يؤكدان على تعزيز وحدة الموقف السياسي والاقتصادي للبلدين
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- اذاعة INN