نائب:فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان لعدم الإتفاق السياسي

نائب:فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان لعدم الإتفاق السياسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي الجمالي، الثلاثاء، ان الأمور بدأت تتجه نحو قيام البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وذلك بعد مضي شهر على خلو المنصب وعدم الاتفاق على شخصية معينة لمنصب الرئيس.وقال الجمالي ، ان “منصب رئيس البرلمان يعد استحقاقا مكوناتياً اسوة بباقي المكونات المشاركة بالعملية السياسية والرئاسات الثلاث”، مضيفا ان “المكون الشيعي عمل بأن يكون عامل استقرار في كل المراحل الماضية، وبالتالي فأن الاستحقاق المكوناتي يعد شأناً داخليا لكل مكون”.وأوضح ان “الاستحقاق المكوناتي لايحسم من خلال رأي الأغلبية، بل ان الموضوع يتم حسمه داخل المكون من خلال طرح شخصيات معينة لاي منصب ليتم الاستقرار على احدها ويقدم للأطراف الأخرى من اجل التصويت عليه، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار رئيس البرلمان”.وبين ان “الاستحقاق السني الخاص بمنصب رئيس البرلمان وبعد مضي شهر على خلو المنصب، فأن الأمور بدأت تتجه نحو قيام مجلس النواب بفتح باب الترشيح للمنصب المذكور، على ان يكون من استحقاق المكون السني وباتفاق اطرافه، ليكون الحسم داخل مجلس النواب لاختيار شخصية من بين المرشحين للمنصب الرئاسي”. 

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