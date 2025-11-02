نائب:فساد حكومة السوداني كارثي

نائب:فساد حكومة السوداني كارثي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأحد، أن الفساد التهم جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة غير النفطية في عدة قطاعات مركزية. وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “معدلات الفساد في مؤسسات الدولة العراقية كبيرة، وقد قدمنا أكثر من 20 ملفاً مهماً تتعلق بفساد ضخم يصل إلى مئات المليارات من الدنانير، وهناك وثائق وأدلة رهن التحقيق حالياً من قبل الأجهزة ذات العلاقة”. وأضاف أن “الفساد والهيئات التي تديره التهمت مبالغ ضخمة من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يمكن بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات الراهنة في المشهد العالمي دون معالجة حقيقية لهذه الآفة التي تنخر مؤسسات الدولة”. وأشار إلى أن “وقوفنا الصفقات والمشاريع الفاسدة يأتي في إطار التزامنا بواجباتنا النيابية وإيضاح الحقائق للرأي العام، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية والقضائية لإعلان النتائج وكشف هوية الفاسدين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *