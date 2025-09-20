نائب:فساد حكومة السوداني وراء عدم إقرار موازنة 2025

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب حسين علي، اليوم السبت، إقرار جداول الموازنة داخل مجلس النواب في الوقت الحالي، متهماً الحكومة بالمماطلة المتعمدة في إرسالها إلى البرلمان.وقال علي في تصريح  صحفي، إن “تأخر الحكومة في إحالة جداول الموازنة يمثل تغاضياً واضحاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية، الأمر الذي يثير الشكوك بوجود نية لفتح الباب أمام صفقات فساد وصفقات مشبوهة على حساب المال العام”.وأضاف أن “البرلمان لا يستطيع المضي في مناقشة أو إقرار الموازنة من دون استلام الجداول التفصيلية التي تحدد الأبواب والفقرات المالية، ما يجعل التأخير سبباً رئيسياً في تعطيل المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات”.وأشار إلى أن “المماطلة الحكومية في هذا الملف الحساس ستزيد من حالة الاحتقان الشعبي نتيجة تراجع الخدمات وتأخر صرف التخصيصات المالية التي تمس حياة المواطنين اليومية”.يذكر أن عدداً من النواب كانوا قد حذروا في وقت سابق من استمرار الحكومة في تعطيل إرسال الجداول، مؤكدين أن الأمر يفتح المجال أمام مصالح ضيقة وتفاهمات سياسية خارج إطار الشفافية. 

