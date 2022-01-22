نائب:فساد في شراء الخيم والسلات الغذائية للنازحين

نائب:فساد في شراء الخيم والسلات الغذائية للنازحين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف العزم احمد الجبوري، السبت، عن وجود ملفات فساد بشراء الخيم والسلات الغذائية للنازحين، مبينا ان مجلس الوزراء لم يتابع ماتم صرفه من اموال للنازحين.وقال الجبوري في حوار متلفز ، ان ” هناك فساد في شراء خيم النازحين والسلات الغذائية وان  مجلس الوزراء لم يتابع ماتم صرفه من اموال للنازحين “.واضاف انه “- لاتوجد ارادة حقيقية من قبل الحكومة المركزية والسياسيين لانهاء ملف النازحين وان حكومتي  الانبار وصلاح الدين ترفضان عودة النازحين المتواجدين في نينوى “.وتابع ان ” ملف النازحين يفتقر الى التخطيط والادارة   الاموال المخصصة للنازحين ذهبت الى ايدي الفاسدين و اتحدى وزارة الهجرة ان تعرف كم عدد النازحين”.

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