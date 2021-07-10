نائب:فساد في عقود استثمار حقول غاز ديالى بإشراف وزير النفط

نائب:فساد في عقود استثمار حقول غاز ديالى بإشراف وزير النفط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب مازن الفيلي، السبت، عن وجود شبهات فساد تطال احدى الشركات العربية التي منحت حق تطوير حقول غازية في محافظة ديالى.وقال الفيلي في حديث صحفي ، ان “اجتماعاً عقده مجلس النواب مع وزير النفط احسان عبد الجبار واعضاء المجلس الوزاري للطاقة من الكهرباء والموارد المائية وغيرهم”.واضاف ان “4 محاور عرضت للنقاش بين اعضاء مجلس النواب ووزير النفط ابرزها جولات التراخيص الخامسة، وشبهات الفساد بشأن عقد المناقصة الممنوح لاحدى الشركات العربية التي استثمرت حقول غاز جلابات وكمر وخشم الاحمر وانجانا في محافظة ديالى”، مبينا أن “هذا العقد لم يكن دقيقاً وصحيحاً بحسب الوثائق التي عرضتها لجنة النزاهة البرلمانية”.واوضح الفيلي ان “وزير النفط اجاب عن هذا العقد بانه شأن فني وتخصصي، ويحتاج الى خبراء بهذا الموضوع، اضافة الى ان هذه الشركة هي الوحيدة التي تستطيع العمل في تلك المناطق ولها اعمال مماثلة في كل من مصر وايران”.

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