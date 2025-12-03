نائب:فساد كبير في الموازنة الثلاثية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الفائز في انتخابات مجلس النواب الأخيرة محما خليل،الأربعاء، إن تأخر الموازنة انعكس سلباً على مستوى الخدمات والمشاريع، إذ أن الموازنة الثلاثية الفلكية للأعوام 2023–2024–2025 لم تُصرف بشفافية وشابتها شبهات عديدة أدت إلى تلكؤ المشاريع الخدمية.

واضاف،في حديث صحفي، أن الصرف في الموازنة الثلاثية منح الحكومة أريحية في التلاعب بالمال العام، معتبراً أنها كانت فشلاً ذريعاً يستوجب المطالبة بالحسابات الختامية لمعرفة حجم الإنفاق الحقيقي، خصوصاً وأن موازنة 2025 لم تُستكمل بعد رغم قرب انتهاء السنة.