نائب:فساد كبير في بلدية النجف

نائب:فساد كبير في بلدية النجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الأربعاء، عن وجود لجان مشتركة لتعقب أكثر الملفات تعقيدًا في العراق.وقال السلامي في حديث  صحفي، إن “التلاعب بالأراضي في دوائر البلدية وتغيير جنس الأرض واستيلاء بعض الجهات والمتنفذين على مساحات واسعة تشكل ملفًا معقدًا جدًا وخطيرًا في الوقت نفسه وهو جزء من منظومة فساد كبير تغلغلت في السنوات الماضية”.وأضاف، أنه “بدأت بجهود استثنائية من أجل فتح هذا الملف في النجف الأشرف وهناك 7 قضايا مختلفة رهن التحقيق”، لافتًا إلى “تشكيل لجان مشتركة من أجل تعقب خفايا الملف وفتح تحقيق في كل المعلومات الواردة في عدة محافظات”.وأشار إلى أن “التلاعب بالأراضي والاستيلاء عليها جزء من صور الفساد الذي انتشر بشكل واسع في عدة محافظات وتحقيقاته ستطيح بالكثير من مافيات وشبكات أثرت على المال العام من خلال التزوير ونهب الأراضي”.وتعاني أغلب المحافظات من ملف الاستيلاء على الأراضي من خلال وثائق وأوراق مزورة”. 

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